СКА-Хабаровск
    -
    12:00
    20.05.17
    Стадион имени Ленина
    Тамбов
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 38
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      СКА-Хабаровск - Тамбов
      Чемпионат России. ФНЛ - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Тамбов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче СКА-Хабаровск – Тамбов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются СКА-Хабаровск и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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