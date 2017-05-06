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- 2-ой тайм
- Часовских71'
- Давыдов53'
- 1-ый тайм
- Шевчук36'
Перед матчем
Онлайн
Спартак-2 (Москва) - Тамбов
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Спартак-2 (Москва) – Тамбов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Евгений Бушманов или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак-2 (Москва) – Тамбов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спартак-2 (Москва) и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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