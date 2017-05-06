Спартак-2 (Москва)
Завершено
0
1
-
2
0
13:00
06.05.17
Стадион «Спартак»
Тамбов
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Спартак-2 (Москва)
  • Тамбов
  • Часовских
    71'
  • Давыдов
    53'
  • 1-ый тайм
  • Спартак-2 (Москва)
  • Тамбов
  • Шевчук
    36'
Перед матчем

Онлайн
Спартак-2 (Москва) - Тамбов
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Спартак-2 (Москва) – Тамбов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Евгений Бушманов или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак-2 (Москва) – Тамбов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спартак-2 (Москва) и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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