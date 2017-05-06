Спартак (Нальчик)
Завершено
0
1
-
1
0
18:30
06.05.17
Спартак
Химки
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 1-ый тайм
  • Спартак (Нальчик)
  • Химки
  • Богатырев
    24'
  • Казаев
    7'
Перед матчем

Онлайн
Спартак (Нальчик) - Химки
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Спартак (Нальчик) – Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хасанби Биджиев или Александр Ирхин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак (Нальчик) – Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спартак (Нальчик) и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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