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- 2-ой тайм
- Лешонок90'
- Рябокобыленко (P)77'
- Лешонок66'
- Гоцук61'
- 1-ый тайм
- Рябокобыленко45'
- Кленкин7'
Перед матчем
Онлайн
Тюмень - Шинник
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Тюмень – Шинник на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Константин Галкин или Александр Побегалов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тюмень – Шинник? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тюмень и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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