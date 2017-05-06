Тюмень
Завершено
0
5
-
1
0
13:00
06.05.17
Шинник
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Тюмень
  • Шинник
  • Лешонок
    90'
  • Рябокобыленко (P)
    77'
  • Лешонок
    66'
  • Гоцук
    61'
  • 1-ый тайм
  • Тюмень
  • Шинник
  • Рябокобыленко
    45'
  • Кленкин
    7'
Перед матчем

Онлайн
Тюмень - Шинник
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Тюмень – Шинник на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Константин Галкин или Александр Побегалов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Тюмень – Шинник? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тюмень и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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