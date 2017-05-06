Енисей
Завершено
0
3
-
1
0
11:00
06.05.17
Сокол
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Енисей
  • Сокол
  • Самодин
    82'
  • Самодин
    75'
  • Плэтикэ
    67'
  • 1-ый тайм
  • Енисей
  • Сокол
  • Саркисов
    33'
Перед матчем

Онлайн
Енисей - Сокол
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Енисей – Сокол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Андрей Тихонов или Вадим Хафизов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Енисей – Сокол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Енисей и Сокол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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