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- 2-ой тайм
- Самодин82'
- Самодин75'
- Плэтикэ67'
- 1-ый тайм
- Саркисов33'
Перед матчем
Онлайн
Енисей - Сокол
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Енисей – Сокол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Андрей Тихонов или Вадим Хафизов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Енисей – Сокол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Енисей и Сокол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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