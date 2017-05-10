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СКА-Хабаровск - Спартак-2 (Москва)

Чемпионат России. ФНЛ - 10 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Спартак-2 (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:30 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче СКА-Хабаровск – Спартак-2 (Москва)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются СКА-Хабаровск и Спартак-2 (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

