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Луч-Энергия - СКА-Хабаровск

Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Луч-Энергия – СКА-Хабаровск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Луч-Энергия и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

