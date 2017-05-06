Волгарь
Завершено
0
4
-
0
0
17:00
06.05.17
Центральный
Сибирь
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Волгарь
    • Сибирь
    • Машуков
      83'
    • Сутормин
      77'
    • 1-ый тайм
    • Волгарь
    • Сибирь
    • Отставнов
      35'
    • Акбашев
      30'
    Перед матчем

    Онлайн
    Волгарь - Сибирь
    Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Волгарь – Сибирь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Юрий Газзаев или Сергей Kirsanov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Волгарь – Сибирь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Волгарь и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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