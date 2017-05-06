Зенит-2
Завершено
0
3
-
1
0
17:00
06.05.17
Мордовия
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Зенит-2
  • Мордовия
  • Иванов
    90'
  • Погребняк
    79'
  • Сиротов
    64'
  • 1-ый тайм
  • Зенит-2
  • Мордовия
  • Погребняк
    43'
Перед матчем

Онлайн
Зенит-2 - Мордовия
Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Зенит-2 – Мордовия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Владислав Радимов или Дмитрий Черышев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит-2 – Мордовия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Зенит-2 и Мордовия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0