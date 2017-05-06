Балтика
    Завершено
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    16:00
    06.05.17
    Кубань
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Балтика
    • Кубань
    • Гогниев
      60'
    Перед матчем

    Онлайн
    Балтика - Кубань
    Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Балтика – Кубань на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Балтика – Кубань? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Балтика и Кубань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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