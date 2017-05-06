Динамо
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    15:00
    06.05.17
    Арена-Химки
    Факел
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Динамо
    • Факел
    • Касьян
      79'
    Перед матчем

    Онлайн
    Динамо - Факел
    Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Динамо – Факел на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Юрий Калитвинцев или Павел Гусев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо – Факел? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Динамо и Факел, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0