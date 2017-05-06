Нефтехимик
    Завершено
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    16:00
    06.05.17
    Тосно
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 35
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Нефтехимик
    • Тосно
    • Сухарев
      76'
    • Чиркин
      64'
    Перед матчем

    Онлайн
    Нефтехимик - Тосно
    Чемпионат России. ФНЛ - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Тосно на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Рустем Хузин или Дмитрий Парфенов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Нефтехимик – Тосно? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Нефтехимик и Тосно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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