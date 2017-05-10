Тюмень
    -
    16:00
    10.05.17
    Нефтехимик
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
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      Тюмень - Нефтехимик
      Чемпионат России. ФНЛ - 10 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Тюмень – Нефтехимик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Константин Галкин или Рустем Хузин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тюмень – Нефтехимик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тюмень и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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