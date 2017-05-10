Сибирь
    -
    15:00
    10.05.17
    Спартак
    Спартак (Нальчик)
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сибирь - Спартак (Нальчик)
      Чемпионат России. ФНЛ - 10 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Сибирь – Спартак (Нальчик) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Kirsanov или Хасанби Биджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сибирь – Спартак (Нальчик)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сибирь и Спартак (Нальчик), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0