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Кубань - Зенит-2

Чемпионат России. ФНЛ - 10 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Кубань – Зенит-2 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Кубань – Зенит-2? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кубань и Зенит-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

