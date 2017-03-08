Динамо
    -
    17:00
    08.03.17
    Арена-Химки
    Спартак (Нальчик)
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 25
      КалендарьТаблица
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      Динамо - Спартак (Нальчик)
      Чемпионат России. ФНЛ - 8 марта 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Динамо – Спартак (Нальчик) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрий Калитвинцев или Хасанби Биджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо – Спартак (Нальчик)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо и Спартак (Нальчик), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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