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Енисей - Луч-Энергия

Чемпионат России. ФНЛ - 8 марта 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Енисей – Луч-Энергия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Андрей Тихонов или Сергей Передня? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Енисей – Луч-Энергия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Енисей и Луч-Энергия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

