Факел
    -
    18:00
    08.03.17
    Центральный стадион
    СКА-Хабаровск
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 25
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      Факел - СКА-Хабаровск
      Чемпионат России. ФНЛ - 8 марта 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Факел – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 8 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Факел – СКА-Хабаровск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Факел и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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