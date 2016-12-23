Защитник «Енисея»: «Димитар Бербатов готов перейти к нам»

«Андрей Тихонов расписал нам тренировочную программу на время отпуска, отправляем показатели доктору «Енисея», дабы держать себя в тонусе, – сказал «СЭ» защитник Розен Колев. – Кстати, общался с Бербатовым. Димитар готов вернуться в любой европейский клуб, в том числе и «Енисей». Правда, его финансовые запросы в Красноярске вряд ли потянут».

Бербатов выступал за «Байер», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

В составе «МЮ» Бербатов дважды побеждал в АПЛ и стал клубным чемпионом мира. В сезоне-2010/11 болгарин выиграл бомбардирскую гонку АПЛ.

В июне 2016-го Димитар расторг контракт с греческим клубом ПАОК и стал свободным агентом.

26-летний соотечественник Бербатова Колев выступает в России с 2015 года. Сезон-2015/16 он провел в нижегородской «Волге», а в июле перешел в «Енисей» на правах свободного агента.

После 24 туров «Енисей» занимает четвертое место в ФНЛ и претендует на выход в РФПЛ.

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