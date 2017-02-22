AFP
«Живи, «Кубань». Виталий Мутко морально поддержал клуб
Президент РФС вооружился мини-транспарантом.
Снимок с Мутко был опубликован в инстаграме «Кубани».
«Мутко принял участие в нашей акции! Многое знает, все понимает. Подробности позже», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Ранее на «Кубань» был наложен запрет на регистрацию новичков из-за задолженностей.
- Общий долг клуба составляет 2 миллиарда рублей.
- «Кубань» после 24 туров занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в очке от зоны вылета.
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