AFP

«Живи, «Кубань». Виталий Мутко морально поддержал клуб

«Живи, «Кубань». Мутко морально поддержал клуб
Eurosport

55 мин. назад

Президент РФС вооружился мини-транспарантом.

Снимок с Мутко был опубликован в инстаграме «Кубани».

«Мутко принял участие в нашей акции! Многое знает, все понимает. Подробности позже», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  • Ранее на «Кубань» был наложен запрет на регистрацию новичков из-за задолженностей.
  • Общий долг клуба составляет 2 миллиарда рублей.
  • «Кубань» после 24 туров занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в очке от зоны вылета.

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