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Игроки «Динамо» сломали кубок ФНЛ во время празднования
Обычное дело.
В воскресенье игрокам «Динамо» вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против «Шинника».
Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента, сообщает «Спорт-Экспресс».
- «Динамо» выиграло у «Шинника» со счетом 1:0.
- Бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ после годичного отсутствия.
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