From Official Website

Игроки «Динамо» сломали кубок ФНЛ во время празднования

Игроки «Динамо» сломали кубок ФНЛ во время празднования
Eurosport

1 час назад

Обычное дело.

В воскресенье игрокам «Динамо» вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против «Шинника».

Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • «Динамо» выиграло у «Шинника» со счетом 1:0.
  • Бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ после годичного отсутствия.

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат России. ФНЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
1 042 просмотров8 ч
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
6 081 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться