Игроки «Динамо» сломали кубок ФНЛ во время празднования

В воскресенье игрокам «Динамо» вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против «Шинника».

Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» выиграло у «Шинника» со счетом 1:0.

Бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ после годичного отсутствия.

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