Спорт-Экспресс

Жуткая травма воспитанника «Спартака», после которой ты не заснешь до рассвета

Жуткая травма воспитанника «Спартака», после которой ты не заснешь до рассвета
Eurosport

42 мин. назад

Защитник «Спартака-2» Иван Хомуха получил перелом голени в матче ФНЛ с «Химками».

22-летний футболист получил травму в конце встречи, после чего его унесли с поля на носилках.

«Хомуха сейчас находится в приемном отделении в больнице, идет обследование. Подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков», – сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в инстаграм фотографию Хомухи, пожелав ему выздоровления.

  • Pащитник принял участие в 35 матчах ФНЛ-2016/17.
  • Встреча между красно-белыми и «Химками» проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» и завершилась победой красно-белых со счетом 4:0.

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