Спорт-Экспресс
Жуткая травма воспитанника «Спартака», после которой ты не заснешь до рассвета
Защитник «Спартака-2» Иван Хомуха получил перелом голени в матче ФНЛ с «Химками».
22-летний футболист получил травму в конце встречи, после чего его унесли с поля на носилках.
«Хомуха сейчас находится в приемном отделении в больнице, идет обследование. Подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков», – сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в инстаграм фотографию Хомухи, пожелав ему выздоровления.
- Pащитник принял участие в 35 матчах ФНЛ-2016/17.
- Встреча между красно-белыми и «Химками» проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» и завершилась победой красно-белых со счетом 4:0.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте