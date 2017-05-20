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«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах за выход РФПЛ

«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах за выход РФПЛ
Р-Спорт

1 час назад

Их соперники станут известны в воскресенье.

«Енисей» в субботу в заключительном 38-м туре ФНЛ победил в гостях нижнекамский «Нефтехимик» – 2:0. На 86-й минуте забил Сергей Самодин, а уже в компенсированное время отличился Артур Саркисов.

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Тамбовом» – 2:2. В составе хозяев отличились Александр Черевко (14-я минута) и Руслан Корян (50) с пенальти. У гостей голы забили Денис Дорожкин (60) и Валерий Сорокин (64).

По итогам чемпионата ФНЛ «Енисей» с 63 очками занял третье место, «СКА-Хабаровск» с 59 баллами стал четвертым.

  • Конкуренцию им составят 13-я и 14-я команды РФПЛ, которые определятся в заключительном туре.
  • Ранее в РФПЛ из ФНЛ пробились московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области.

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(фото: официальный сайт «Енисея»)

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