«Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах за выход РФПЛ

«Енисей» в субботу в заключительном 38-м туре ФНЛ победил в гостях нижнекамский «Нефтехимик» – 2:0. На 86-й минуте забил Сергей Самодин, а уже в компенсированное время отличился Артур Саркисов.

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Тамбовом» – 2:2. В составе хозяев отличились Александр Черевко (14-я минута) и Руслан Корян (50) с пенальти. У гостей голы забили Денис Дорожкин (60) и Валерий Сорокин (64).

По итогам чемпионата ФНЛ «Енисей» с 63 очками занял третье место, «СКА-Хабаровск» с 59 баллами стал четвертым.

Конкуренцию им составят 13-я и 14-я команды РФПЛ, которые определятся в заключительном туре.

Ранее в РФПЛ из ФНЛ пробились московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

(фото: официальный сайт «Енисея»)