Eurosport
Тренер «Луч-Энергии» узнал о вылете команды из ФНЛ на пресс-конференции от журналистов
Сразу видно, что Александр Ушахин живет командой.
После матча последнего тура ФНЛ между «Лучом» и «Мордовией» (1:1) забавный диалог случился между тренером владивостокского клуба Александром Ушахиным и журналистами.
«Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего.
Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Ничья принесла очко, которое нам помогло» – заявил Ушахин.
«Простите, но вообще-то, судя по последним данным, вы тоже вылетаете».
«Вылетаем? В таблицу еще не успели посмотреть. Признаться, вы меня расстроили», – сообщил тренер, которого цитирует сайт «Мордовии».
- «Луч» занял 16-е место в ФНЛ, набрав 42 очка в 38 матчах.
- «Сибирь» и «Балтика» набрали одинаковое с «Лучом» количество очков, но остались в ФНЛ за счет лучших дополнительных показателей.
- Вместе с «Лучом» ФНЛ покинули «Мордовия», «Сокол», «Спартак» Нальчик и «Нефтехимик».