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Тренер «Луч-Энергии» узнал о вылете команды из ФНЛ на пресс-конференции от журналистов

Тренер «Луч-Энергии» узнал о вылете команды из ФНЛ на пресс-конференции от журналистов
Eurosport

46 мин. назад

Сразу видно, что Александр Ушахин живет командой.

После матча последнего тура ФНЛ между «Лучом» и «Мордовией» (1:1) забавный диалог случился между тренером владивостокского клуба Александром Ушахиным и журналистами.

«Градус игры был очень высоким. Обе команды пытались остаться в ФНЛ. Победа давала прекрасные шансы «Мордовии». Между тем «Лучу» поражение не обещало ничего хорошего.

Я благодарен ребятам за самоотдачу. Очень благодарен за то, что сыграли дисциплинировано, верно выполнили тот план на игру, который мы готовили. Ничья принесла очко, которое нам помогло» – заявил Ушахин.

«Простите, но вообще-то, судя по последним данным, вы тоже вылетаете».

«Вылетаем? В таблицу еще не успели посмотреть. Признаться, вы меня расстроили», – сообщил тренер, которого цитирует сайт «Мордовии».

  • «Луч» занял 16-е место в ФНЛ, набрав 42 очка в 38 матчах.
  • «Сибирь» и «Балтика» набрали одинаковое с «Лучом» количество очков, но остались в ФНЛ за счет лучших дополнительных показателей.
  • Вместе с «Лучом» ФНЛ покинули «Мордовия», «Сокол», «Спартак» Нальчик и «Нефтехимик».

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