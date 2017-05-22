Супруга Павла Погребняка записала разрушительный клип «Мажорки»

Супруга экс-форварда сборной России Павла Погребняка Мария в дуэте с женой адвоката Вадима Лялина Татьяной выложили дебютный клип на композицию «Мажорки».

Поскольку реакция на видео оказалось неоднозначной, Марии пришлось объяснить его смысл:

«Кто не понимает, это стеб. Смысл, что всем в 16 лет хочется показать, насколько они круты! Они совершают необдуманные глупые поступки за которые им потом стыдно!» – написала Мария в инстаграме.

Мария Погребняк вышла замуж за Павла в 2014 году. У пары трое сыновей.

Павел Погребняк выступает за московское «Динамо». В сезоне-2016/17 бело-голубые выиграли ФНЛ и пробились в Премьер-лигу.

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