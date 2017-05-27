Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов: «ФНЛ – самая тяжелая лига в Европе»

«Правда ли, что ФНЛ не лыком шита? ФНЛ, наверное, самая тяжелая лига в Европе: 38 матчей, огромные расстояния, высокий уровень сопротивления. Это видно и по Кубку России. Когда клубы РФПЛ вылетают от младших по рангу, многие склонны объяснять это недооценкой соперников, но стыковые матчи показывают: все не так просто», – сказал Радимов Sportbox.

«Зенит-2» завершил ФНЛ-2016/17 на 13-м месте, опередив зону вылета на 1 очко.

Радимов работает с «Зенитом-2» с 2013 года.

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