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Тюмень - Тамбов

Чемпионат России. ФНЛ - 14 октября 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Тюмень – Тамбов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Константин Галкин или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Тюмень – Тамбов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Тюмень и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

