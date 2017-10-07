Ротор
    Перерыв
    0
    -
    1
    14:00
    07.10.17
    Центральный стадион
    Олимпиец
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 17
    КалендарьТаблица
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    • Морозов
      26'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ротор - Олимпиец Нижний Новгород
    Чемпионат России. ФНЛ - 7 октября 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Ротор – Олимпиец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Валерий Есипов или Николай Писарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ротор – Олимпиец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Ротор и Олимпиец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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