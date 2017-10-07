Енисей
Завершено
0
4
-
1
0
13:00
07.10.17
Центральный стадион
Химки
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 17
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Енисей
  • Химки
  • Рожков
    78'
  • Чичерин
    56'
  • Козлов
    52'
  • 1-ый тайм
  • Енисей
  • Химки
  • Тюнин
    45'
  • Кутьин
    42'
Перед матчем

Онлайн
Енисей - Химки
Чемпионат России. ФНЛ - 7 октября 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Енисей – Химки на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дмитрий Аленичев или Олег Стогов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Енисей – Химки? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Енисей и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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