Авангард
    -
    15:00
    14.10.17
    Трудовые резервы
    Луч-Энергия
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 18
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      Авангард Курск - Луч-Энергия
      Чемпионат России. ФНЛ - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Авангард – Луч-Энергия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игорь Беляев или Вальдас Иванаускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Авангард – Луч-Энергия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Авангард и Луч-Энергия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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