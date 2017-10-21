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Оренбург - Авангард Курск

Чемпионат России. ФНЛ - 21 октября 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Оренбург – Авангард на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Темур Кецбая или Игорь Беляев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Оренбург – Авангард? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Оренбург и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

