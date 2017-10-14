Шинник
    -
    14:00
    14.10.17
    Шинник
    Балтика
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 18
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      Шинник - Балтика
      Чемпионат России. ФНЛ - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Шинник – Балтика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Побегалов или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шинник – Балтика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шинник и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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