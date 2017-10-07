Сибирь
    Завершено
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    0
    -
    2
    0
    13:00
    07.10.17
    Спартак
    Авангард
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 17
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Сибирь
    • Авангард
    • Войнов
      44'
    • Коробов (P)
      35'
    Перед матчем

    Онлайн
    Сибирь - Авангард Курск
    Чемпионат России. ФНЛ - 7 октября 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Сибирь – Авангард на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Сергей Кирсанов или Игорь Беляев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сибирь – Авангард? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Сибирь и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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