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Зенит-2 - Томь

Чемпионат России. ФНЛ - 7 октября 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Зенит-2 – Томь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Анатолий Давыдов или Валерий Петраков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит-2 – Томь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Зенит-2 и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

