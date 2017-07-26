Крылья Советов
    Завершено
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    18:00
    26.07.17
    Металлург
    Томь
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 4
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Крылья Советов
    • Томь
    • Пульич
      29'
    Перед матчем

    Онлайн
    Крылья Советов - Томь
    Чемпионат России. ФНЛ - 26 июля 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Крылья Советов – Томь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Андрей Тихонов или Валерий Петраков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Крылья Советов – Томь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Крылья Советов и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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