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- 2-ой тайм
- Скопинцев52'
- 1-ый тайм
- Джалилов31'
- Погребняк3'
Перед матчем
Онлайн
Балтика - Тамбов
Чемпионат России. ФНЛ - 26 июля 2017
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Балтика – Тамбов на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Игорь Черевченко или Андрей Талалаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Балтика – Тамбов? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Балтика и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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