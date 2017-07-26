Зенит-2
Завершено
0
2
-
1
0
18:00
26.07.17
Малая арена Петровского
Сибирь
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 4
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Зенит-2
  • Сибирь
  • Андреев
    89'
  • Житнев (P)
    66'
  • Круговой
    49'
Перед матчем

Онлайн
Зенит-2 - Сибирь
Чемпионат России. ФНЛ - 26 июля 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Зенит-2 – Сибирь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Анатолий Давыдов или Сергей Кирсанов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит-2 – Сибирь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Зенит-2 и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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