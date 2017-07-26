Волгарь
Завершено
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2
-
0
0
18:00
26.07.17
Центральный
Луч-Энергия
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 4
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Волгарь
    • Луч-Энергия
    • Сутормин (P)
      58'
    • Акбашев
      55'
    Перед матчем

    Онлайн
    Волгарь - Луч-Энергия
    Чемпионат России. ФНЛ - 26 июля 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Волгарь – Луч-Энергия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Юрий Газзаев или Вальдас Иванаускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Волгарь – Луч-Энергия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Волгарь и Луч-Энергия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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