Авангард
Завершено
0
1
-
1
0
18:00
26.07.17
Трудовые резервы
Спартак-2
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 4
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Авангард
  • Спартак-2
  • Нимели
    83'
  • 1-ый тайм
  • Авангард
  • Спартак-2
  • Аппаев
    23'
Перед матчем

Онлайн
Авангард Курск - Спартак-2
Чемпионат России. ФНЛ - 26 июля 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Авангард – Спартак-2 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Игорь Беляев или Дмитрий Гунько? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Авангард – Спартак-2? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Авангард и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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