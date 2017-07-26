Факел
Завершено
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-
0
0
19:00
26.07.17
Центральный стадион
Тюмень
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 4
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Факел
    • Тюмень
    • Чхапелия
      52'
    Перед матчем

    Онлайн
    Факел - Тюмень
    Чемпионат России. ФНЛ - 26 июля 2017

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Факел – Тюмень на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Павел Гусев или Константин Галкин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Факел – Тюмень? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Факел и Тюмень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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