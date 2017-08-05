Авангард
    -
    17:00
    05.08.17
    Трудовые резервы
    Балтика
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 6
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      Авангард - Балтика
      Чемпионат России. ФНЛ - 5 августа 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Авангард – Балтика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игорь Беляев или Игорь Черевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Авангард – Балтика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Авангард и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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