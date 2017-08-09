Динамо СПб
    -
    13:00
    09.08.17
    Малая арена Петровского
    Олимпиец
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 7
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      Онлайн
      Динамо СПб - Олимпиец
      Чемпионат России. ФНЛ - 9 августа 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Динамо СПб – Олимпиец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 9 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Точилин или Николай Писарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо СПб – Олимпиец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо СПб и Олимпиец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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