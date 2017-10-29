Томь
    -
    12:00
    29.10.17
    Труд
    Луч-Энергия
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 20
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      Онлайн
      Томь - Луч-Энергия
      Чемпионат России. ФНЛ - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Томь – Луч-Энергия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Валерий Петраков или Вальдас Иванаускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Томь – Луч-Энергия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Томь и Луч-Энергия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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