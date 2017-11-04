Факел
    -
    16:00
    04.11.17
    Центральный стадион
    Динамо СПб
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 21
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      Онлайн
      Факел - Динамо СПб
      Чемпионат России. ФНЛ - 4 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Факел – Динамо СПб на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Павел Гусев или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Факел – Динамо СПб? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Факел и Динамо СПб, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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