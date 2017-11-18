Шинник
    -
    13:00
    18.11.17
    Шинник
    Олимпиец
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 24
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      Шинник - Олимпиец Нижний Новгород
      Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Шинник – Олимпиец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Побегалов или Николай Писарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шинник – Олимпиец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шинник и Олимпиец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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