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«Молло – ******* [гей]». Йоан показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления

«Молло – ******* [гей]». Йоан показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления
Eurosport

22 ч. назад

У француза сдали нервы.

Молло был заявлен за «Зенит-2» и вышел на поле в матче ФНЛ против «Сибири». После первого тайма фанаты проводили француза в раздевалку кричалкой «Молло – ******* [гей]». Йоан ответил болельщикам «Зенита» средним пальцем, сообщает «Советский спорт».

  • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу питерцев, Йоан провел на поле 82 минуты.
  • Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе 2017-го.
  • В активе 28-летнего футболиста 1 мяч в семи играх РФПЛ-2016/17.

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