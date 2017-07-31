«Енисей» запилил фотошоп с Андреем Малаховым, пошутив про его уход с Первого канала

В твиттере «Енисея» появился коллаж с Дмитрием Аленичевым и Андреем Малаховым. Красноярцы сопроводили снимок подписью «Мы просто сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться».

В понедельник стало известно, что популярный телеведущий Андрей Малахов покинет Первый канал.

«Енисей» после пяти туров ФНЛ занимает шестое место с 9 очками.

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