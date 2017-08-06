Тренер «Оренбурга» Темури Кецбая: «ФНЛ ни чем не уступает Чемпионшипу, но в Англии больше рекламы»

После матча с «Факелом» (1:0) главный тренер «Оренбурга» и бывший игрок «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» Темури Кецбая сравнил ФНЛ и Чемпионшип.

«ФНЛ ни чем не уступает. Просто в Англии больше рекламы. Но здесь очень трудно играть. Это на себе почувствовали.

Задача вернуться в Премьер-Лигу стоит. Весь город и вся команда хотят этого. Для нас каждая игра как финальная, поскольку потеряли много очков», – сказал Кецбая официальному сайту ФНЛ.

После 6 туров «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице.

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(фото: официальный сайт «Оренбурга»)