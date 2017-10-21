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Состав «Енисея» на матч с «Шинником» представили 12 длинноногих красоток

Состав «Енисея» на матч с «Шинником» представили 12 длинноногих красоток
Eurosport

1 час назад

Почему 12?

В твиттере «Енисея» появилось видео, на котором 12 девушек в футболках команды сначала стоят спиной к камере, а затем разворачиваются на 180 градусов.

Ролик сопровождается подписью: «Наш состав на сегодня». При этом в составе, представленном девушками, оказалось два Саркисяна и целых три Гарбуза.

  • Матч между «Енисеем» и «Шинником» пройдет в Хабаровске в субботу и начнется в 13:00 (мск).
  • Хабаровчане лидируют в ФНЛ, набрав 44 очка в 18 турах.

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