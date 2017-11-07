Болельщики «Луча-Энергии» накормили игроков супом после их жалоб на невыплату зарплаты

Болельщики «Луча-Энергии» побывали на базе команды и накормили игроков супом после тренировки в понедельник, 6 ноября.

К этому поступку их подтолкнула последняя акция протеста, когда «желто-синие» из-за невыплат зарплат задержали начало матча с «Химками». Игроки признались, что клуб не обеспечивает им проживание и питание, а супы они едят только на выезде.

«Мы услышали крик души ребят. Будем организовывать обед после тренировки: сварим суп и приготовим макароны по-флотски. Участвует в этой акции десять человек.

Посмотрим, как отреагируют на это футболисты и вышестоящие чиновники. Мы не хотим, чтобы ребята купили билеты и разъехались по домам. Если нужно будет, то повторим эту акцию не один раз», – рассказала болельщица Елена Муромская Newsvl.ru.

Капитан команды Антон Килин признался, что эта акция понравилась игрокам.

«Дело не в том, что болельщики приготовили нам суп, привезли чай, кофе. Нам просто приятно, что они нас поддерживают и понимают. Они сейчас увидели ситуацию изнутри. Пусть болельщики как можно чаще приезжают, мы играем для них, стараемся. Это наша отдушина.

Что касается нашей акции, то после матча с «Химками» ни одного действия со стороны руководства клуба или края не было. Ничего не было сказано, мы так же остаемся в неведении. Мы не знаем, что делать дальше, может быть, прибегнуть к более решительным действиям», – сказал Килин.

Матч ФНЛ «Луч-Энергия» – «Химки» начался на 15 минут позже в знак протеста хозяев против задержки зарплаты.

После 20 матчей приморцы занимают в ФНЛ 18-е место.

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